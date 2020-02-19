صنعاء.. مليشيا الحوثي تصادر منزل ضابطا بالجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام منزل ضابط في القوات الحكومية، في العاصمة صنعاء، وذلك ضمن حملتها لمصادرة أملاك معارضيها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.



Advertisements

وأكدت مصادر أن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل قائد محور ذمار في الجيش الحكومي العميد الركن ناصر الشجني، الواقع في جبل مذبح غربي العاصمة، قبل أن ينهبوا كل محتوياته ويتمركزوا فيه.

وأضافت أن السيطرة تمت بتوجيهات من القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، ذراع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في السيطرة على ممتلكات الخصوم السياسيين للميليشيا ونهبها، وهو المُكَلّف بوظيفة "الحارس القضائي" التي بموجبها تسيطر الميليشيا على الممتلكات.

وينحدر العميد الشجني من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، وهو أحد العسكريين المناوئين للمليشيا المدعومة من إيران.