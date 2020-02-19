خلفان الكعبي : ما حدث في المهرة مخطط قطري تركي ينفذه الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

أكد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن ما شهدته محافظة المهرة من احداث هو مخطط تركي - قطري، ينفذه حزب التجمع اليمني للإصلاح .



وقال الكعبي في تغريدة له بتويتر، "التحركات التي تتم في مختلف المحافظات ضد التحالف العربي تحركات تخططها تركيا ودول في المنطقه وتمولها قطر المتعهده بنشر الفوضى في المنطقه" .

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وأضاف "الأدوات المنفذه على الأرض حزب الإصلاح ووسائل إعلامهم الكاذبة بقيادة الجزيرة" .. مؤكداً بالقول "التحالف جاء لنصرة اليمن وجنوبه موتوا بغيضكم، كذبكم وزيفكم يرتد عليكم" .

وأكدت مصادر محلية في محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) انتشار قوات تابعة للجيش والتحالف العربي في منفذ شحن البريّ على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها المحافظة إثر محاولة عناصر مسلحة مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.

وقامت عناصر قبلية مسلحة بقيادة علي سالم الحريزي المدعوم من قطر، الاثنين، بمحاولة اعتراض قوات سعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن الحدودي. وتمكنت طائرات أباتشي من إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين الذين انتشروا بكثافة في المنطقة المحيطة بالمنفذ بهدف الحيلولة دون وصول قوات التحالف العربي.