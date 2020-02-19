الميليشيات تستجدي القبائل لتعويض خسائرها البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دفعت الخسائر الضخمة التي تكبدتها الميليشيات الحوثية في جبهات القتال اليمنية، قادة الجماعة إلى تكثيف تحركاتها خلال الأيام الأخيرة في أوساط رجال القبائل في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة للجماعة، أملاً في استقطاب مزيد من المقاتلين.



وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة الجماعة، بأن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أطاح محافظه الانقلابي في تعز (جنوب غرب) أمين البحر، وعيّن بدلاً منه القيادي في الجماعة سليم المغلس، بعد فشل الأول في استقطاب مجندين وجبابة مزيد من الأموال.

وأكدت المصادر أن الجماعة بتوجيهات من زعميها عبد الملك الحوثي، أمرت قادتها المحلّيين في محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران والمحويت وحجة وريمة، بتكثيف تحركاتهم في أوساط رجال القبائل لتحريضهم على حشد مزيد من المقاتلين، بهدف تعويض الخسائر التي تكبّدتها الجماعة في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع وصعدة وتعز.

كما شدّدت الجماعة على المنظمات التابعة لها والمؤسسات الحكومية، أن تجبي مزيداً من الأموال والتبرعات لمصلحة الميليشيات في الجبهات، بخاصة في نهم والجوف اللتين تستميت الجماعة لتحقيق أي تقدم فيهما على حساب الجيش اليمني الوطني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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وذكرت مصادر انقلابية في صنعاء أن الجماعة أوعزت إلى «جمعية الصالح» التي كان يملكها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لتسيير قافلة دعم لميليشياتها في نهم والجوف، تشمل الغذاء والملابس.

وفي محافظة إب (جنوب صنعاء)، عقدت السلطات المحلية الموالية للجماعة اجتماعات مكثّفة مع أعيان القبائل في مديريات السدة والنادرة والرضمة والقفر والعدين وغيرها، من أجل الضغط عليهم لحشد مزيد من المجندين في صفوف الجماعة.

وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بأن هذه الاجتماعات ناقشت «السبل الكفيلة لإنجاح حملة التعبئة والتحشيد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد، وأقرت تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى مديريات القفر والرضمة والسدة والنادرة والسبرة والسياني بغرض التحشيد للجبهات».

وعلى وقع الخسائر التي تكبّدتها الميليشيات الحوثية في جبهات نهم والجوف على صعيد الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى، أمرت الميليشيات قادتها المحليين في المحافظات الخاضعة لها بالقيام بزيارات ميدانية إلى هذه الجبهات من أجل رفع الروح المعنوية لعناصرها. وعقدت الميليشيات في محافظات المحويت وعمران وحجة أكثر من اجتماع في سياق مساعي التحشيد لرفد الجبهات، وفق ما أفادت به مصادر الجماعة.

وزعمت المصادر الحوثية أن قياداتها في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء سيّروا قافلة مالية وغذائية لعناصر الميليشيات، في الوقت الذي عقد فيه القادة المحليون لقاءات موسعة في مديريتي صعفان ومناخة (غرب صنعاء) للتحريض على تجنيد مزيد من المقاتلين من أبناء القبائل.

وتقوم الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، باستقطاب زعماء القبائل في مناطق سيطرتها، ومنحهم أموالاً وسيارات مقابل أن يستمروا في تجنيد أتباعهم في صفوفها.