قيادات موالية لقطر متورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر محلية في المهرة عن أسماء القيادات المتورطة في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات .



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وقالت المصادر أن هذه الشخصيات المتزعمة منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظه المهرة اليمنية، والذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأكدت المصادر أن هذه الشخصيات ساهمت في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها، وتسببت في الإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين وقوات التحالف، مشيرا إلى أن مساهمتهم في تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية يعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.

وكشفت المصادر عن الأسماء، وهم علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.