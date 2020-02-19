شكرا لمتابعة خبر عن بروتين الشوفان يقدم فوائد مميزة للجسم لن تجدوها بمصدر آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الشوفان من بين أنواع الحبوب الكاملة المفيدة جداً للصحة خصوصاً لما يمكن أن يحتويه من معادن وفيتامينات و بروتين وغيرها من العناصر الغذائية.

لكن من المثير للدهشة أن الشوفان ودقيق الشوفان يمثلان أيضاً مصدراً رائعاً للبروتين الطبيعي للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين دون زيادة في كمية اللحوم والدجاج.

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فوائد تناول أطعمة غنية بالـ بروتين كمية البروتين التي يحتاجها الجسم تعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك العمر ومستوى النشاط وأهداف اللياقة البدنية، وقد يستفيد بعض الأشخاص من وجبات البروتين المرتفعة.

كمية البروتين في الشوفان

الشوفان مصدر جيد للبروتين عالي الجودة بنسبة 11-17 % من وزنه إذا كان جافاً، وهو ما يعتبر أعلى من معظم أنواع الحبوب الأخرى.

من هنا، إن كمية البروتين الموجودة في الشوفان الجاف تبلغ 5.9 غرام لكل نصف كوب، لكن عند طهيه، يحتوي كوب واحد من الشوفان على 5.9 غراماً من البروتين.

ومع ذلك، يمكن أن يصل البروتين الموجود في دقيق الشوفان إلى 20 غراماً إذا تم طهيه مع كوب من الحليب وربع كوب من اللوز.

بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم إضافة السكريات المضافة إلى الشوفان. هذا لا يؤثر على محتوى البروتين فيه، لكنه يزيد من إجمالي محتوى الكربوهيدرات والسكر.

جودة الـ بروتين في الشوفان

عندما يفكر البعض في البروتين، فإن ذهنهم يذهب إلى اللحوم والألبان، في الواقع، تعد الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء والبيض والحليب والجبن مصادر ممتازة للبروتين.

وهي أيضاً تحتوي على مستويات عالية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية وغير الضرورية، ومع ذلك، يمكن أن تساهم العديد من الأطعمة النباتية مثل المكسرات والبذور والفول والحبوب في إضافة البروتين إلى نظامكم الغذائي.

على الرغم من اعتباره نوعاً من البروتين غير مكتمل، إلا أن البروتين في الشوفان يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

تعتبر هذه الأحماض الأمينية أفضل من معظم أنواع الحبوب الأخرى، مثل القمح، مما يجعل البروتين في الشوفان مفضلًا للنباتيين والنباتيين على حد سواء.