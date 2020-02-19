شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وخطير..هذا ما سيحدث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفا خبيرا الطقس في المملكة “عبدالعزيز الحصيني وعبدالله المسند” تفاصيل الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

الحصيني

وتوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد جديدة تبدأ غداً وتنخفض فيها الحرارة 8 درجات.

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وقال عبر حسابه في “تويتر” من غد الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة؛ متوقع انخفاض في الحرارة يراوح بين خمس وثماني درجات عمّا سجلته الحرارة، الأربعاء، على معظم مناطق المملكة لمدة يومين؛ عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

المسند

من جهته توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي الرياض و الشرقية، وعلى أجزاءٍ من تبوك الحدود الشمالية الجوف القصيم، إضافة إلى الكويت.

