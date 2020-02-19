شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: صمت دهراً ونطقت كفراً وتمخصت فانجبت فاراً بعد ان أعلن الحادة وترك الدين من اجل المال كلب اليمن "علي البخيتي"يتطاول على النبي محمد صلى الله علية وسلم في ابشع قول شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر حديثا الكلب المرتد علي البخيتي تغريدة على حسابة في تويتر رصدها موقع "نبأ" في ابشع تطاول كما يفعله الملحدون على النبي محمد صلى الله علية وسلم
نص التغريدة:
سبي #داعش لنساء وأطفال #الإيزيديين وقتل رجالهم إرهاب وتطرف، لكن سبي النبي محمد لنساء وأطفال #اليهود بغزوة #بنو_قريظة وإعدام الرجال الذين لم يشتركوا بالحرب طبيعي وحلال شرعاً!.
نموذج للتناقض في الوعي الإسلامي الذي يستغرب من أين أتت #القاعدة فيما أفكار داعش تُدرس في كتب الدين لليوم
هذا وقد كان البخيتي في وقت سابق كان قد قام بنشر فيديو يتحدث فيه انه لا وجود للاخرة وان الحياة الدنياء هي حياة ابدية وحلل فيه الخمور والزنا وكل ما حرم الله
كل هذا لجني المال كيف لا وهو قد ركض خلف كل من لدية المال مثل الكلب فتارة مع الحوثيين وتارة مع عفاش وتارة مع الاصلاح وها هو الان مع الغرب ليشاركهم بكل معتقداتهم فقد باع دينة من اجل المال
ولم يكتفي كلب اليمن علي البخيتي بإن يقتصر الحادة على نفسة فقط بل ذهب لتقليد الغرب بتاثيرة على اسرته وقد بدا بابنته توجان التي اصبحت لعنة علية بنشرها صور فاضحة والقيام بعلاقات وصدقات مع الشباب وفي التحريض على الدين الاسلامي ونشر الادعات الكاذبه على الدين الاسلامي .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صمت دهراً ونطقت كفراً وتمخصت فانجبت فاراً بعد ان أعلن الحادة وترك الدين من اجل المال كلب اليمن "علي البخيتي"يتطاول على النبي محمد صلى الله علية وسلم في ابشع قول شاهد ماذا قال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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