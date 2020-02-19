شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط مسيرة حوثية في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

أسقطت القوات المشتركة، مساء أمس الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020م طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

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وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية، حيث قام الجنود باستهدافها وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

وكانت القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات في الدريهمي وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، يأتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات وخروقاتها للهدنة الأممية.