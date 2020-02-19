التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في مأرب والجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم ، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات لمليشيا الحوثي في مفرق الجوف التابع لمديرية مجزر بمأرب. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وفي محافظة الجوف شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مواقع للمليشيا بمناطق متفرقة من مديرية الغيل. وتشهد مختلف الجبهات في المحافظتين، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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