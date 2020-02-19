شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يتحدث عن نجاح الأمن والاستقرار بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الخبير العسكري العميد "محمد فريد حسين هادي" عن الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن والاستقرار بحضرموت دون المحافظات الجنوبية الأخرى.



وقال فريد في حواره لــ "الخليج 365"، بتقديري أن من عوامل هذا النجاح ،هي تلك الجهود للتحالف وأخص بذللك دولة الامارات في تطهير حضرموت من الارهاب،وكذا صحوة المقاومة والنخبة الحضرمية والقوات العسكرية والامنية الجنوبية الاخرى في حضرموت ، مضاف إلى ذلك حنكة السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بالاخ المناضل فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت ، ومن العوامل في ذلك هوكذلك ضعف التواجد لحزب الاصلاح في حضرموات،ثم موقع حضرموت البعيد من محافظات الحاضنة الشعبية للاصلاح ، تجدر الاشارة هنا أن أبناء حضرموت بالفطرة مسالمين ،وذو اهتمام وغلق تجاه، أمن وأمان حضرموت.

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