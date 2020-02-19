محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" ماذا بعد انتهاء مدة اتفاق الرياض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري العميد "محمد فريد حسين هادي" ماذا بعد انتهاء مدة اتفاق الرياض وأسباب التباطؤ في تنفيذة.

Advertisements

وقال فريد في حواره لــ "الخليج 365"، بتقديري ،لا يمكن الحكم بفشل اتفاق بمجرد أيام تمر بعد المدة المحددة فيه لنفاذه وتنفيذه، فرأينا أن تزمين ،اي اتفاق قابل لتمديد حتى نصف الفترة المحددة فيه ،فبعد ذلك يرفع الكرت الاصفر،وخلال ربع المدة إضافية أخرى ،بعدها قد يلجأ الطرف المتضرر إلى رفع الكرت الاحمر، واختيار انسب أافضل الطرق والوسائل لدفاع عن الاتفاق وأهدافه.

أما الشق الثاني من السؤال ،حول أسباب التباطؤ تجاه تنفيذ الاتفاق ،اعتقد يعود الى ضعف السيطرة على القرار من الشرعية ، إذ إجزم وللاسف أن الشرعية هي عبارة عن حالة قانونية للاستخدام الفضي لا الواقعي، فاي شرعية ممكن الحديث عنها بجسد متناثر اشلاء هنا وهناك ، هل نتحدث عن شرعية الرياض أم شرعية تركيا ،ام شرعية قطر ،أم شرعية ايران ،ام شرعية جماعات افغانستان من اليمنيين ؟ كل هذه الاصناف موجودة تحت مسمى الشرعية التي يقودها السيد الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه السيد علي محسن، نعم إنها شرعية بولاءات،واجندة متباينة الرؤاء ، والاهداف،بل والفكر ، الامر الذي جعل من الشرعية صورة على حائط فارغة المحتوى والقرار الفاعل ،تجاه ادارة الازمة اليمنية الحالية ،سياسيا ، وميدانياوعسكريا وأمانيا، ومؤسساتيا ، ممكن نسميها شرعية الدولة بدون مؤسسات دولة ،وقرار سيادي ومستقل ، لذلك بالتاكيد كل تلك الصفات في الشرعية مجتمعة لا تجعلنا مستغربين عن بطء تنفيذ اتفاق الرياض .