"أحمد عمر بن فريد" يكشف عن دور حزب الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

كشف القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، دور الإصلاح في ضياع إنتصار الشرعية على ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، "لو ركزت الشرعية على هدف تحرير صنعاء والقضاء على الحوثي مع التأكيد للجنوبيين على حقهم في الإستقلال أوالبقاء في الوحدة لتمكنت برأيي من تحقيق هدفها العسكري في السنة الأولى لعاصفة الحزم" .

وأضاف "لكنها انشغلت بالجنوب وجعلت منه ساحة معركتها الأولى فضاعت عليها بوصلة النصر وكل هذا بإشراف الإصلاح" .