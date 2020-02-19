القوات المشتركة تُدمر دبابة حوثية في الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تدمر دبابة حوثية في الدريهمي

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، مساء أمس الثلاثاء، من التصدي لهجوم حوثي في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم حوثي، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من المليشيات.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تمكنت خلال عملية التصدي من تدمير دبابة حوثية في منطقة الشجن شرق مدينة الدريهمي.