شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : سلطان عمان يزف بشرى سارة ولأول مرة في تاريخ سلطنة عمان والعمانيين يجن جنونهم من الفرح _شاهد تفاصيل الفرح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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