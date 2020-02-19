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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة طيبة وكريمة تمنح المال لطفلان صغيران يمارسان التسول...لكنها تلقت جزاء سنمار وما وقع لها ارعب الجميع بعد هجوم شرس من احد الطفلين

2020/02/19 الساعة 06:22 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة طيبة وكريمة تمنح المال لطفلان صغيران يمارسان التسول...لكنها تلقت جزاء سنمار وما وقع لها ارعب الجميع بعد هجوم شرس من احد الطفلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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