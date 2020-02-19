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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في الحشاء وخسائر بصفوف المليشيات الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، من التصدي لمحاولة تسلل حوثية في قطاع بتار وحبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة الجنوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإرهابية في قطاع حجر بتار شمال غرب الضالع بمختلف أنواع الأسلحة. وأضافت المصادر، أنه تم صد أكثر من هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه بلدات بتار وقُليعة والحَرَّة شرق مديريَّة الحشاء. وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية الإرهابية.

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