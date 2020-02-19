عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة للعاصمة عدن

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بعدن، مساء الثلاثاء، من إلقاء القبض على مروج حبوب مخدرة وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات.



وقالت مصادر أمنية، أنه تم القبض على المتهم وهو في طريقه للعاصمة عدن قادما من صنعاء وبحوزته كمية كبيرة المخدرات.

Advertisements

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض على المتهم فور نزوله من أحد سيارات النقل السياحية حيث تم نقله وكل ما بحوزته من شنط وأغراض إلى قسم شرطة القاهرة .

وأشارت المصادر، إلى أنه وجد كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل عبوات بلاستيكية تحتوي على بلسم للشعر .

وأوضحت المصادر، أنه تم إيداعه المتهم الحبس لاستكمال ملف التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.