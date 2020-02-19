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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي يضبط كمية كبيرة من الصواريخ والأسلحة في المهرة صور

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

تمكنت قوات التحالف العربي، من ضبط كمية من الصواريخ والقذائف والأسلحة المهربة في محافظة المهرة.

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وكان العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف قد أكد في بيان له مساء الثلاثاء، على أنه لن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار في المهرة.

وأوضح المالكي أن "بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب حاولت يوم أمس الاثنين تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزه الأمنية وقوات التحالف لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن. وقد أسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين".