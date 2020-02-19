شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..لا تضع البيض في هذا المكان لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وستندم اذا وضعتها في هذا المكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..لا تضع البيض في هذا المكان لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وستندم اذا وضعتها في هذا المكان

2020/02/19 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه هام وتحذير عاجل للجميع..لا تضع البيض في هذا المكان لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى افراد عائلتك وستندم اذا وضعتها في هذا المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.