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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا الشخص لو وجده اي مغترب يمني سوف يقتله شر قتلة ويحوله الى قطع صغيرة من اللحم ويشرب من دمه ( شاهد صورته وتعرف على سبب كراهية اليمنيين له )

2020/02/19 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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