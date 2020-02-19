شكرا لبحثكم عن خبر بدءاً من مذيعة العربية ومروراً بأشهر كاركاتير ساخر ووصولاً إلى قنوات حوثية اتساع دائرة السخرية الإعلامية اللاذعة على محمد العرب .. والمفاجأة في ردة فعله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسعت دائرة السخرية الإعلامية وناشطي شبكة التواصل الاجتماعي من كذب وتهويل موفد قناتي العربية والحدث إلى اليمن محمد العرب، بعد وقوفه مؤخرا أمام صحراء قاحله بمأرب يتم اعدادها وفحص تربتها لإنشاء مطار مأرب الدولي ضمن خطط البرنامج السعودي لاعادة الأعمار باليمن. ورصد محرر مراقبون برس توسع دائرة السخرية من تهويل وكذب العرب في تعاطيه الإعلامي مع الأحداث شمال اليمن ودخول قناة المسيرة على الخط بتخصيص تقرير متلفز ضمن نشرتها الإخبارية الرئيسية الماضية، يسخر من العرب ويزعم محاولته تمثيل مشاهد حرب في أجواء بعيدة عن أرض المعركة الحقيقية، واستشهدت بنوبة ضحك إعلامية قناة الحدث منتهى الرميحي على ختام تقريره أمس الاول من أمام صحراء قاحلة بمأرب زعم انها مطار مأرب الدولي

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