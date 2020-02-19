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شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يستعيد مواقع هامة خسرها قبل أيام في جبهة مأرب (فيديو صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل سبعة عناصر من جماعة الحوثي وأسر ثلاثة آخرين اليوم الثلاثاء في جبهة هيلان خلال تقدم للجيش الوطني في هذه الجبهة.
وأكدت مصادر خاصة لـ"يمن برس" أن الإشتباكات اليوم بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي في جبهة هيلان أسفرت عن سيطرة الجيش الوطني على موقع الكسارة المحاذي لجبل هيلان شمالًا والذي يقع على الخط الرئيسي الرابط بين مأرب وصنعاء.
يجدر الإشارة إلى أن موقع الكسارة يعد من أهم المواقع العسكرية في جبل هيلان والذي لا يستطيع الجيش الوطني أن يتقدم خطوة واحدة باتجاه جبل هيلان مالم يسيطر على هذا الموقع الهام.
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