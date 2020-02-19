شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. العميد العفيفي يدحض المزاعم ويوضح ميدانيًا حقيقة الوضع الأمني في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام اليوم الثلاثاء العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية بزيارة تفقدية لعدد من المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن.

وخلال زيارته اطلع العميد أحمد بن عفيف على سير العمل في المرافق الحكومية واستتباب الأوضاع الأمنية فيها.

كما تفقد بن عفيف خلال الزيارة الجاهزية والاستعداد لكافة فرق حماية وتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية التابعة لقوات حماية المنشآت.

عقب ذلك نفذ قائد قوات حماية المنشآت الحكومية جولة ميدانية في شوارع ومدن العاصمة عدن للإطلاع على حقيقة الوضع الأمني.

وأكد العميد أحمد بن عفيف استقرار الوضع الأمني في العاصمة عدن وممارسة المواطنين لحياتهم الطبيعية في ظل يقظة امنية لكافة قوى وأجهزة الأمن بالعاصمة بإشراف مباشر من قبل قيادة قوات التحالف العربي بعدن.

ودعا بن عفيف كافة المواطنين إلى عدم تصديق الاشاعات والحد من انتشارها ومساعدة الأجهزة الأمنية لأداء واجبها، مؤكدا أن أمن العاصمة عدن خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه أو العبث بالسكينة العامة.

ولفت إلى أن ما تحقق للعاصمة عدن من منجزات أمنية بدعم من التحالف العربي سيبقى حاجزا كبيرا لصد المؤامرات والدسائس التي يحاول البعض من خلالها إفتعال الفوضى لإرهاب المواطنين.

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