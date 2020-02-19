شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي أنيس منصور يلخص ‏تطورات احداث المهرة في مجموعة نقاط..(تعرف عليها) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نتائج اشتباكات قبائل ⁧‫#المهرة‬⁩ وقوات الاحتلال السعودي

‏١-احراق مدرعتين وطقم يتبع الاحتلال السعودي

‏٢-إصابة جنود من الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال السعودي

‏٣-إصابة بسيطة لشخص من بيت بلحاف وهو ضمن الساعين للوساطة واصابة شخص من بيت القميري

‏٤- احراق سيارة شاص تابعة لقبائل المهره

- رفضت قيادة امن شرطة المهرة تسليم بوابة منفذ شحن التي يشرف عليها الأمن العام "من جهة الغيظة" للقوة العسكرية التي اقتحمت المنفذ

‏-رفضت قوات الجيش التابعة لقيادة المحور تسليم بوابة المنفذ الأخرى المطلة على ⁧‫#سلطنة_عمان‬⁩

تناقض بين توجيهات علي محسن والميسري

‏ علي محسن اصدر تعليمات للوحدات العسكرية التحرك لمنفذ شحن ووقف العصيان،استجاب له محسن مرصع قائد الشرطة العسكرية وكامل زعبنوت قائد حرس الحدود،فيما رفضت قطاعات عسكرية وأمنية أخرى التنفيذ استجابة لتوجيهات الميسري ⁧‫#المهره_تحت_نار_الاحتلال‬⁩