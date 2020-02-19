شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيعة الجزيرة البارزة علا الفارس تُقسم على هذا الأمر من قلب قطر ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الإعلامية الأردنية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” علا الفارس في فيديو ترد فيه على الاتهامات الباطلة الموجهة إليها بأنها تسيء للسعودية وتسبها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي نشرته “الفارس” وتم تداوله على نطاق واسع، أكدت مذيعة الجزيرة أنها لم تتعرض بالإساءة للسعودية وشعبها في أي يوم من الأيام وتحدت من يأتي لها بتغريدة أو فيديو يثبت عكس كلامها.

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وعن اتهامات الذباب الإلكتروني للقطريين قالت علا الفارس: “أنا هنا في قلب قطر وأقسم لكم بالله ما رأيت أحد يحترم السعودية وشعبها مثل القطريين رغم الأزمة، وإذا جاءت سيرتهم قالوا الله يصلح الأحوال وينهي الفتنة”.

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من جانبها أشاد الكاتب والإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، بكلمات علا الفارس وقال:”نعم الأستاذة علا الفارس تعيش في قطر ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة هو منا وفينا ونعتز أن يكون سفيرا لقطر”.

وتابع في تغريدة له رصدتها (وطن):”قالت كلمة حق بعد أن تحامل عليها المغرضون في دول الحصار، وقبلها ما تعرضت له من إساءات من قبل الرعاع، وبالرغم من ذلك ترفعت ولم تسيء إلى أحد”.

وكان سجال حاد نشب بين الإعلامية علا الفارس والكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ، بعد تطاول الأخير عليها والخوض في عرضها ما دفعها لمهاجمته والرد عليه بحدة.

وكانت الفارس سخرت في تغريدة لها من الورقة المزورة التي جرى تداولها وتهافت الاعلام السعودي والاماراتي لتناقلها قائلة :” مساء الدولارات عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر”.

مساء الدولارات ???? عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر pic.twitter.com/z6427Khyz0— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر pic.twitter.com/z6427Khyz0 — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) February 17, 2020

فرد عليها الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ قائلاً :” إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز “.!

إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز [email protected] https://t.co/FIwMU8wG2D— عبداللطيف آل الشيخ???????? (@Alshaikh2) إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز .@OlaAlfares https://t.co/FIwMU8wG2D — عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) February 17, 2020

فما كان من علا الفارس الا الرد على آل الشيخ قائلة له :”افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى سبحان مغير الأحوال … بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك “.