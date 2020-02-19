شكرا لمتابعة خبر عن القوات المشتركة تشن هجوم عنيف غير مسبوق ضد الحوثيين وتحرر مواقع جديدة بالحديدة .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية هجوما معاكسا ضد جماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة شنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء, هجوماً معاكسا ضد جماعة الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي.

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وبحسب المصادر، فإن القوات المشتركة تمكنت من تحرير أجزاء من مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وفي وقت سابق، تمكن الجيش الوطني، من التصدي لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية على المواقع الحكومية في محافظ ة الحديدة(غربي اليمن).

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وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية تمكنت من التصدي لهجوم واسع شنه الحوثيون على مواقعها في الساحل الغربي.

أشار المركز الإعلامي إلى أن الهجوم الحوثي بدأ ظهر (الثلاثاء)، على مواقع الجيش في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها قذائف المدفعية.

وأكد أن القوات المشتركة تصدت للهجوم، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف القوات المهاجمة، وتم تدمير العديد من الآليات والعتاد العسكري.

شنت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية هجوما معاكسا ضد جماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة شنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء, هجوماً معاكسا ضد جماعة الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي.

وبحسب المصادر، فإن القوات المشتركة تمكنت من تحرير أجزاء من مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وفي وقت سابق، تمكن الجيش الوطني، من التصدي لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية على المواقع الحكومية في محافظ ة الحديدة(غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية تمكنت من التصدي لهجوم واسع شنه الحوثيون على مواقعها في الساحل الغربي.

أشار المركز الإعلامي إلى أن الهجوم الحوثي بدأ ظهر (الثلاثاء)، على مواقع الجيش في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها قذائف المدفعية.

وأكد أن القوات المشتركة تصدت للهجوم، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف القوات المهاجمة، وتم تدمير العديد من الآليات والعتاد العسكري.

وكان الجيش الوطني أعلن صباح الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة حوثية "مفخخة"، فوق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وكان الجيش الوطني أعلن صباح الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة حوثية "مفخخة"، فوق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.