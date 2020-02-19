هذا ماورد في احاطة المبعوث الاممي امام مجلس الامن الدولي حول اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - القوات المشتركة تشن هجوم عنيف غير مسبوق ضد الحوثيين وتحرر مواقع جديدة بالحديدة .. تفاصيل شاهد : القناة الاخبارية السعودية تكشف عن اولى المضبوطات في المهرة (صور) بيان هام من السفارة اليمنية في بيروت بشأن تسهيل دخول اليمنيين الى لبنان (نص البيان) عاجل : انفجار عنيف بالقرب من مصفاة صافر في مارب

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