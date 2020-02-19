شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : انفجار عنيف بالقرب من مصفاة صافر في مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القوات المشتركة تشن هجوم عنيف غير مسبوق ضد الحوثيين وتحرر مواقع جديدة بالحديدة .. تفاصيل شاهد : القناة الاخبارية السعودية تكشف عن اولى المضبوطات في المهرة (صور) بيان هام من السفارة اليمنية في بيروت بشأن تسهيل دخول اليمنيين الى لبنان (نص البيان) هذا ماورد في احاطة المبعوث الاممي امام مجلس الامن الدولي حول اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انفجار عنيف بالقرب من مصفاة صافر في مارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.