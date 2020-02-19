وردنا الآن : ظهور مفاجئ ل الرئيس السابق على صالح في هذه الدولة الاجنبية ..وصحيفة عالمية تكشف الحقيقة كاملة !!"صور وتفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 12:43 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
نشرت مجلة أمريكية صورة للرئيس السابق علي عبدالله صالح مع عدد من الزعماء العرب في عددها قبل الأخير.
وتحدثت مجلة العربي الأمريكي عن بعض مساوئ ومحاسن صالح .. وحملته مسؤولة الإنقلاب على الشرعية الدستورية .
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وقالت بأنه لولا دعمه للحوثيين بالحرس الجمهوري وبسلاح الدولة لما سقطت أي قرية في عمران ، ناهيك عن قرى ومدن صنعاء وما حولها وما بعدها بيد الحوثيين- بحسب المجلة -.
وضمت المجلة إلى جوار صورة الراحل صالح صور لعدد من الرؤساء العرب والأجانب الذين قضوا نحبهم عن طريق القتل.
ووصفت ما جرى لصالح بالقتل البشع الذي لحقه التنكيل وحفظ جثته في ثلاجة الموتى منذ عام.
هذا وكان أحد المواقع التابعة لنجل الرئيس السابق (أحمد علي عبدالله صالح ) قد عمل دبلجة وتزوير في غلاف المجلة الأمريكية وحول الخبر الذي تحدثت فيه المجلة في ملفها باللغة الإنجليزية عن "صالح " من الإنجليزية إلى العربية ولكن بصياغة مغايرة لصياغته الحقيقية.
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