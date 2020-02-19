شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الحوثيين ومليشياته يتوعدون .. بدفن طارق صالح والقوات المشتركة في رمال الساحل الغربي في حال لم تتدخل الأمم المتحدة لوقف خروقها المستمرة لاتفاق السويد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 01:40 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
توعدت جماعة الحوثي، الثلاثاء، بدفن القوات المشتركة في رمال الساحل الغربي في حال لم تتدخل الأمم المتحدة لوقف خروقها المستمرة لاتفاق السويد.
وقال عضو فريق الحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد القادري في تصريح تلفزيوني مساء الثلاثاء، “إن كانت الأمم المتحدة غير قادرة على ضبط الطرف الآخر فلتقل هذا وتسحب الاتفاق”. مردفا: “إذا لم تتدخل الأمم المتحدة فسوف ندفن المعتدين في رمال الساحل الغربي”.. بحسب قوله.
وزعم أن خروقات القوات المشتركة في الحديدة تجاوزت كل حد إلى شن حرب كاملة يفترض أن اتفاق السويد جاء لتجنب اندلاعها وتجنيب المدينة تبعاتها.
وكانت جماعة الحوثي، اتهمت في وقت سابق الثلاثاء، القوات المشتركة بتنفيذ هجوم واسع على مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، داعية إلى ضرورة وقف جميع الأعمال العسكرية في محافظة الحديدة.
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