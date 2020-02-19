شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي السعودي علي المالكي،يشن هجوم ضاري على الشرعية " إلا في ذمتي أنها مخترقة من رأسها حتى أخمص قدميها" ..ويكشف علاقة مختار الرحبي بأحداث المهرة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 01:47 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

هاجم الإعلامي السعودي علي المالكي، الثلاثاء، حكومة الشرعية، اثر تحركات القيادي الإخواني مختار الرحبي الأخيرة في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن. وقال المالكي، في تغريدة له عبر "تويتر": "مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في الشرعية رايح جاي بين تركيا وقطر، ويقابل مهرب الأسلحة للحوثيين المدعو علي سالم الحريزي في منفذ شحن، ويجيك واحد يقول الشرعية غير مخترقة من الإخونجية". وأضاف:" إلا في ذمتي أنها مخترقة من رأسها حتى أخمص قدميها".



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