شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..مشاهد تحبس الانفاس وتجمد الدماء في العروق "زلزال وموجات تسونامي تجتاح مطار سنديا في اليابان!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 12:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يرصد لحظة وقوع زلزال قوته 6.4 على مقياس ريختر، الذي ضرب شرقي اليابان. ويرصد الفيديو، لحظة وقوع الزلزال، من داخل مطار سنديا في اليابان، الذي يقع على بعد حوالي 15 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة سينداي أكبر مدينة في منطقة توهوكو.
أقرأ أيضا :
اعلامي وقيادي حوثي بارز يفجر فضيحة مدوية "لم نحقق اي انتصارات سوى مئات من الجثث واعداد لا تحصى من الجرحى في معارك نهم والجوف ومأرب "!!
أخير ..كشفت الحقائق حول احداث المهرة .."صفقة اسلحة تركية قطرية لمليشيا الحوثي "!! "صور وتفاصيل صادمة "
وبحسب الفيديو، فإن تأثير الاهتزازات على مبنى المطار، أدى إلى حالة من الهلع والرعب الشديد، الذي انتاب رواد المطار. يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 7.0 درجة وقع في شمال شرقي اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو ..مشاهد تحبس الانفاس وتجمد الدماء في العروق "زلزال وموجات تسونامي تجتاح مطار سنديا في اليابان!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.