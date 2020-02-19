شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..مشاهد تحبس الانفاس وتجمد الدماء في العروق "زلزال وموجات تسونامي تجتاح مطار سنديا في اليابان!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 12:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يرصد لحظة وقوع زلزال قوته 6.4 على مقياس ريختر، الذي ضرب شرقي اليابان. ويرصد الفيديو، لحظة وقوع الزلزال، من داخل مطار سنديا في اليابان، الذي يقع على بعد حوالي 15 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة سينداي أكبر مدينة في منطقة توهوكو.

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وبحسب الفيديو، فإن تأثير الاهتزازات على مبنى المطار، أدى إلى حالة من الهلع والرعب الشديد، الذي انتاب رواد المطار. يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 7.0 درجة وقع في شمال شرقي اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

