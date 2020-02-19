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عدن - ياسمين التهامي - (CSSW) Yemen) تنفذ مشروع الحماية و دعم سبل العيش بتمويل (UNFPA) ( المساحة الآمنة للنساء و الفتيات / المهرة )

نفذ ت اليوم الثلاثاء ١٨ / ٢ /٢٠٢٠ (CSSW) Yemen)

حلقة النقاش البؤرية المركزة حول تحليل السوق و دراسة جدوى مشاريع سبل العيش مع بعض النساء الزائرات طالبات التمكين و نساء مجتمعيات في المهرة و صاحبات المشاريع أو الأسر المنتجة بتمويل من (UNFPA)..

افتتح منسق المشروع الأستاذ سيف فرحان بتقديم تعريف الحماية و سبل العيش التي ممكن ان تقدم للمرأة في المساحة الآمنة كما عرّف بأنشطة و خدمات المساحة داعياً الحاضرات في حلقة النقاش إلى اثراء المساحة بالأفكار و الدعم المجتمعي حول مشاريع التمكين الممكن تنفذها للمستفيدات من المساحة حسب متطلبات سوق العمل في المحافظة .

جديد اب برس :

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من جهتها الاستاذة أماني مكي مشرفة التدريب أدارت حلقة النقاش بعد عمل استبيان للمشاركات يوضح ابرز المشاريع ، نوقشت خلال الورشة و بمداخلات المشاركات بعض المشاريع مثل الخياطة و الطبخ و الكوافير و تربية المواشي النقش و التصوير و غيرها ....الخ من المشاريع و بعمل تحليل سوات لكل فكرة من حيث نقاط القوة و الضعف و المخاطر و الفرص .. مع طرح العديد من الأسئلة التي توجه الاختيار بين المشاريع و جدوى كل مشروع ..

و في آخر حلقة النقاش وضعت ارضية مشتركة بالمخرجات بالتصويت على المشاريع .