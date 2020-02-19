شكرا لقرائتكم خبر عن (CSSW) Yemen) تنفذ مشروع الحماية و دعم سبل العيش بتمويل (UNFPA) ( المساحة الآمنة للنساء و الفتيات / المهرة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - (CSSW) Yemen) تنفذ مشروع الحماية و دعم سبل العيش بتمويل (UNFPA) ( المساحة الآمنة للنساء و الفتيات / المهرة )
نفذ ت اليوم الثلاثاء ١٨ / ٢ /٢٠٢٠ (CSSW) Yemen)
حلقة النقاش البؤرية المركزة حول تحليل السوق و دراسة جدوى مشاريع سبل العيش مع بعض النساء الزائرات طالبات التمكين و نساء مجتمعيات في المهرة و صاحبات المشاريع أو الأسر المنتجة بتمويل من (UNFPA)..
افتتح منسق المشروع الأستاذ سيف فرحان بتقديم تعريف الحماية و سبل العيش التي ممكن ان تقدم للمرأة في المساحة الآمنة كما عرّف بأنشطة و خدمات المساحة داعياً الحاضرات في حلقة النقاش إلى اثراء المساحة بالأفكار و الدعم المجتمعي حول مشاريع التمكين الممكن تنفذها للمستفيدات من المساحة حسب متطلبات سوق العمل في المحافظة .
جديد اب برس :
من جهتها الاستاذة أماني مكي مشرفة التدريب أدارت حلقة النقاش بعد عمل استبيان للمشاركات يوضح ابرز المشاريع ، نوقشت خلال الورشة و بمداخلات المشاركات بعض المشاريع مثل الخياطة و الطبخ و الكوافير و تربية المواشي النقش و التصوير و غيرها ....الخ من المشاريع و بعمل تحليل سوات لكل فكرة من حيث نقاط القوة و الضعف و المخاطر و الفرص .. مع طرح العديد من الأسئلة التي توجه الاختيار بين المشاريع و جدوى كل مشروع ..
و في آخر حلقة النقاش وضعت ارضية مشتركة بالمخرجات بالتصويت على المشاريع .
كانت هذه تفاصيل خبر (CSSW) Yemen) تنفذ مشروع الحماية و دعم سبل العيش بتمويل (UNFPA) ( المساحة الآمنة للنساء و الفتيات / المهرة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.