شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد غريب يفاجئ ولي العهد ويقترب منه بشكل غير متوقع .. لكن النهاية كانت صادمة ولم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر ولى عهد دبى مؤخراً، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصى وهو يلهو مع "أسد" داخل منزله، ويقوم بإطعامه اللحوم.

ودائماً ما يشارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد مدينة دبى الإماراتية، بصور لحيواناته التى يقوم بتربيتها داخل منزله ويهتم بها بشكل دائم.

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ويبدو من مقطع الفيديو الذى نشره ولى عهد دبى، إنه تربطه علاقة وطيدة مع الأسد الذى تركه يلعب ويلهو معه دون أن يتعدى عليه.

يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تجمعه علاقة من نوع خاص مع الحيوانات سواء الأليفة أوالمفترسة، حيث يحرص على قضاء الكثير من الأوقات برفقتهم، فضلا عن التصوير معهم، حيث كثيرا ما ينشر صور له مع الخيل والصقور وغيرها من الحيوانات.