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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. اول ظهور صارخ للإعلامية سهير القيسي من الرياض.. جمال رباني وأناقة تفوق الخيال (صورة)

عبرت الإعلامية العراقية المقيمة في الإمارات سهير القيسي ، عن حبها واعتزازها بالمملكة وأهلها .

ونشرت القيسي صوراً لها خلال زيارتها للرياض عبر حسابها على تويتر وعلقت عليها قائلة : “ما أجمل الرياض و أهلها الطيبين ، سعدت بوجودي بينكم” .

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