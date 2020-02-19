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صنعاء - ياسمين الخيامي - التحالف يكشف عن معلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. القوات الأمنية تفشل صفقة أسلحة تركية قطرية كانت في طريقها للحوثيين بالمهرة (تفاصيل صادمة)

التحالف يكشف عن اولى المضبوطات في المهرة.. صور

في واقعة خطيرة وصادمة للجميع ، كشفت مصادر خاصة معلومات وتفاصيل خطيرة ، حول الأحداث المسلحة التي شهدتها يوم أمس محافظة المهرة شرق اليمن ، بين عناصر خارجة عن النظام والقانون ، والقوات الأمنية والحكومية هناك .

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وقالت المصادر ، أن الكمين الغادر الذي نصبته عصابة مسلحة يقودها رموز التمرد والفوضى ، أمس الإثنين ، للقوات الأمنية والحكومية بينما كانت في طريقها الى منفذي حات وشحن الحدودي مع سلطنة عمان ، كان يهدف للتغطية على شحنة اسلحة ضخمة للحوثيين .

مشيرة إلى أن شحنة الأسلحة التي أراد المسلحين التغطية عليها ، كانت قادمة من دولتي تركيا وقطر ، وفي طريقها لمليشيات الحوثي الإنقلابية ، مؤكدة أن القوات الأمنية كانت في طريقها لضبط الشحنة قبل أن تتعرض لهجوم مسلح من عناصر متمردة وخارجة عن القانون .

مؤكدة أن مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي وزعيم عصابة الفوضى والتخريب الشيخ علي سالم الحريزي ، متورطين في هذه الصفقة التي وصفتها المصادر بصفقة العار ، منوهة إلى أن الكمين المسلح جاء بتوجيهات الثنائي ومن خلفهم الداعمين والممولين لهذه الصفقة الخطيرة .

وقالت المصادر ، أن الرحبي والحريزي ، دفعوا بمليشيات مسلحة لمهاجمة الحملة الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية بالمحافظة ، بُغية حرف مسارها عن شحنة الاسلحة التركية و القطرية ، بهدف إفشال عملية الضبط وإيصال الشحنة لمليشيات الحوثي الإنقلابية في مناطق سيطرتها .

يذكر أن الهجوم المسلح الذي شنته مليشيات الحريزي على القوات الأمنية ، حظي بتغطية واسعة من قناة الجزيرة القطرية ، التي باركت الهجوم واعتبرته عمل مشروع يخدم أجندات إيران وحلفائها بالمنطقة ، وهو ما يكشف خبث النوايا والأهداف من تمرير مثل هكذا صفقة وشحنة أسلحة لقتل أبناء اليمن .