شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون الشاب اليمني الذي قتل المصلين بدم بارد داخل المسجد في هذه المحافظة اليمنية ..شاهد ما حدث له اليوم واثلج صدور كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الشاب اليمني الذي قتل المصلين بدم بارد داخل المسجد في هذه المحافظة اليمنية ..شاهد ما حدث له اليوم واثلج صدور كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها

2020/02/19 الساعة 02:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الشاب اليمني الذي قتل المصلين بدم بارد داخل المسجد في هذه المحافظة اليمنية ..شاهد ما حدث له اليوم واثلج صدور كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.