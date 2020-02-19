شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تمهد لاعلان الانسحاب من اتفاق " ستوكهولم " بالحديدة ..ودبلوماسي يمني رفيع يبلغ مجلس الأمن انه تحول لمرحلة جديدة من التصعيد ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبدالله السعدي" اليوم الثلاثاء إن استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.

وقال السفير السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، "من المؤسف أن نرى وبعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين".

وعزى "السعدي" هذا التحول في الاتفاق إلى "استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأمم المتحدة".

واتهم "السعدي" الميليشيا بارتكابها "المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي، وفتح جبهات حرب جديدة في محاولة لتركيع هذا الشعب وإخضاعه للحكم الطائفي السلالي العقائدي وتنفيذ الأجندة والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".

وجدد "السعدي" تأكيد الحكومة اليمنية على "أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها."

وأضاف "أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تصعيد خطير في الجوف ومأرب ونهم واستهدافها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين والمستشفيات، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال يعد تصعيدًا خطيراً يؤكد نية تلك الميليشيات إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب، وتحد صارخ لكل جهود الأمم المتحدة".