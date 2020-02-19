شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات عنيفة وسط هلع السكان في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن، من فض اشتباكات مسلحة اندلعت في مديرية المعلا. وافادت مصادر أمنية، ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مواطنين مسلحين يتنازعون على قطعة ارض بالمعلا. واكدت المصادر أن قوات الأمن، تمكنت من فض الاشتباكات بين عدد من المسلحين بالقرب من سوق قات المعلا. وتسببت الاشتباكات بحالة من الهلع في اوساط المواطنين.

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