شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون التصعيد ويدفعون بتعزيزات ضخمة بينها دبابات نحو الجنوب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت جماعة الحوثي تصعيدها العسكري في عقبة ثرة الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، بقصف مواقع متقدمة للقوات الجنوبية ومحاولة تقدم لمسلحيها على حدود مديرية لودر.

ودفعت جماعة الحوثي بمزيد من التعزيزات المسلحة إلى مديرية مكيراس وعقبة ثره، الاثنين، في الوقت الذي تواصل قصف مواقع متقدمة للقوات الجنوبية شمال شرق محافظة أبين.

وتحدثت مصادر محلية عن وصول أكثر من 15 طقماً للحوثيين في عقبة ثرة قادمة من جهة مدينة البيضاء.

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‏وأضافت المصادر إن اشتباكات متقطعة منذُ الصباح الباكر بين القوات الجنوبية والحوثيين في ثرة تخللها قصف مدفعي متبادل، بين الطرفين المتمركزين على طرفي العقبة في الوقت الذي شهدت المنطقة تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي التابع للتحالف العربي.

وبحسب المصادر فإن مقاتلين حوثيين تمكنوا من الوصول إلى سفح عقبة ثرة بعد تسللهم سيراً على الأقدام على شكل مجموعات صغيرة، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تسعى جاهدة لاختراق نقاط التماس وإسقاط مواقع متقدمة في الجبهة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري صعدت جماعة الحوثي عسكرياً بين محافظتي البيضاء وأبين، وكثفت قصف مواقع القوات الجنوبية بالأسلحة الثقيلة، وذلك بعد وصول تعزيزات كبيرة من بينها دبابات وراجمات ومدافع.