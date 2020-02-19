المليشيا تحول أرضية مكتب بريد جامعة صنعاء لموقف باصات

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يزيد بن سلمان - شبوة - استولت مليشيات الانقلاب الحوثية، على فرزت باصات النقل في العاصمة صنعاء، وتأجيرها، مواقف السيارات لصالحها.
وقامت قيادة الميليشيات بمكتب النقل بأمانة العاصمة، بتأجير وربط أغلب فرز الباصات عبر مكتب النقل لمتعهدين وسماسرة تابعين لها من وراء ستار والقيام بجمع المال وتحصيله لصالحها.
واستقدمت مليشيات الانقلاب، العديد من الجرافات إلى جوار مكتب بريد الجامعة، وقامت بتحويل مساحة كبيرة خلف المبنى إلى فرزة للباصات، ومواقف السيارات، في عملية ابتزاز جديدة، أثارت استهجان الكثير من المواطنين وسائقي الباصات.
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