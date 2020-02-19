شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يعترف بأنهم يواجهون حرباً استنزافية في أرض مفتوحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محمد المقالح -الحكيم@Malmakaleh1 لاتتوقف ف منتصف الطريق قبل تحقيق الهدف ولا تضع جنودك ف الاراضي المفتوحةدون غطاء جوي ولا تغرق ف الجبهات التكتيكية ع حساب الاستراتيجية ولاتمكن العدو من خوض حرب استنزاف طويلة ضدك وبالوكالة ودون ان يتكبد - هو لا ادواته- خسائر مباشرة وفادحة واجعل الزمن حليفا لا عدوا * م قواعد الحروب

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