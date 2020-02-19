شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي الحوثي البارز الذي عينته الجماعة محافظاً لتعز ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت جماعة الحوثي، مساء الإثنين، قراراً جديداً قضى بتعيين محافظ جديد لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وعيّن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة قراراً بتعيين سليم محمد نعمان المغلس محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين البحر.

الجدير بالذكر أن سليم المغلس أحد القيادات الحوثية، وكان يشغل نائب مدير مكتب المشاط، ورئيساً للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لما تسميها الجماعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

ويأتي قرار الحوثيين في الوقت الذي تشهد محافظة تعز اختلالات أمنية كبيرة وصراعات بين فصائل مسلحة موالية للسعودية والإمارات.

ويواصل الحوثيون إصدار قرارات بتعيين محافظين لمحافظات لا تخضع لسيطرتها بشكل كامل ومحافظات تحت سيطرة الحكومة الشرعية.