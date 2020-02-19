توجيهات رئاسية عاجلة بشأن محافظة المهرة (تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي الاجهزة الامنية بالتعامل بحزم مع احداث محافظة المهرة. وقال وزير الإعلام معمر الارياني، إن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة #المهرة، بسرعة التعامل بحزم واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة. وأوضح الارياني أن التوجيهات قضت بالتعامل بحزم مع المخربين والمهربين وقطاع الطرق وفرض النظام والقانون وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الاعمال.

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