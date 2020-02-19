شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يزحفون نحو أول محافظة جنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية ضخمة، إلى منطقة بركان في مديرية ميكراس التابعة لمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، بهدف فرض سيطرتها على الجبهات التي تعيقها من التقدم نحو المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرة في بيان، إن تعزيزات عسكرية وبشرية ضخمة إلى منطقة بركان في مديرية ميكراس، مشيرًا إلى أن نحو 40 طقمًا محملا بعناصر الحوثيين، إضافة إلى 50 سيارة نقل كبير مغطاة يعتقد أنها تحمل صواريخ.

وكانت جماعة الحوثي، أقدمت أمس الأول على تهجير المواطنين من قرية المنصب، إحدى القرى السكنية الواقعة في أعلى عقبة "ثرة" بمكيراس في أبين بشكل كامل.

ويسيطر الحوثيون على مديرية مكيراس بمحافظة أبين (جنوبي البلاد) منذ أواخر العام 2014.