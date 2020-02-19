شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الاممي يحذر من انهيار اتفاق "الحديدة" ويدعو لخفض التصعيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، إن أعمال العنف تتزايد في اليمن، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاق الحديدة.

وأضاف غريفيت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، أن المكاسب التي تحققت بشأن اتفاق الحديدة قد تزول، ما يجعل الطريق لتحقيق السلام أكثر صعوبة".

وتابع: "نشهد الآن ما خشيناه لفترة طويلة من قبل.. فالعنف يهدد المكاسب التي أحرزت مما يجعل طريقنا إلى السلام أكثر صعوبة"، مشيرا إلى أنه "يعمل حاليا للوصول إلى ترتيبات شاملة لخفض التصعيد".

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وأردف قائلا: "الوضع العسكري أكثر صعوبة الآن وخاصة في نهم والجوف ومأرب (شمال شرق صنعاء) وصعدة (شمال غرب) والعاصمة صنعاء".

وتابع: "لدينا تقارير بتزايد عدد الغارات العابرة للحدود بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، وتقارير أخرى تفيد باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات والمدارس والمدنيين".

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، وفك حصار مدينة تعز (جنوب غرب).