شكرا لبحثكم عن خبر وصول قائد عسكري كبير تابع لـ «الشرعية» إلى عدن وسط ترحيب شعبي واسع (الأسم الصورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأحد ، قائد قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة الشرعية، العقيد سليمان الزامكي .
وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن عودة العقيد الزامكي، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأوضحت المصادر، إن عدد من المرحبين ، أكدوا ان عودة الزامكي ستساهم بشكل رئيسي في إعادة الأمن والاستقرار إلى عدن ، وتفتح باب تسوية سياسية بين الأطراف السياسية المتصارعة في عدن .
وكان قائد القوات الخاصة العقيد الزامكي، قد غادر مدينة عدن عقب انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على الشرعية الدستورية في العاصمة المؤقتة بداية أغسطس الماضي.
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