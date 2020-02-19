شاهد.. الأمن في المملك يحاصر ويداهم شقة في العاصمة.. وهذا ما ضبطه بداخلها

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عدن - ياسمين التهامي - ضبطت مكافحة المخدرات في الاردن خلال عملية مداهمة لشقة في شارع الجامعة بالعاصمة عمان شخصاً انتحل صفة “طبيب” وصرف وصفات طبية مخدرة لشبان آخرين. وبحسب مصدر أمني أردني، فقد ضبط بحوزة المشتبه به طابعات وأختما مزورّة وأختاماً معدّة لغايات صرف وصفات طبية “مزوّرة” تتضمن أدوية مخدرة. جديد "الخليج 365" Advertisements



وكانت الاجهزة الأمنية الأردنية فرض طوقاً أمنياً في محيط الشقة قبل مداهمتها وضبط المتهم.

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