شكرا لبحثكم عن خبر ورد الان : ميليشيا الحوثي تقتحم منزل قائد بالجيش الحكومي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحم مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي منزل ضابط في القوات الحكومية، في العاصمة صنعاء، في إطار حملتها لمصادرة أملاك معارضيها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين، إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل قائد محور ذمار في الجيش الحكومي العميد الركن ناصر الشجني، الواقع في جبل مذبح غربي العاصمة، قبل أن ينهبوا كل محتوياته ويتمركزوا فيه.

وأضافت أن السيطرة تمت بتوجيهات من القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، ذراع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في السيطرة على ممتلكات الخصوم السياسيين للميليشيا ونهبها، وهو المُكَلّف بوظيفة "الحارس القضائي" التي بموجبها تسيطر الميليشيا على الممتلكات.

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وينحدر العميد الشجني من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، وهو أحد العسكريين المناوئين للمليشيا المدعومة من إيران.

وسبق أن سيطرت المليشيا على العديد من ممتلكات خصومها السياسيين ونهبت محتوياتها بحجة موالاتهم لما تسميه بالعدوان، في إشارة إلى التحالف العربي الداعم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأواخر يناير الماضي، سيطرت المليشيا الحوثية على أكبر الجامعات الخاصة في اليمن "جامعة العلوم والتكنولوجيا" والمستشفى التابع لها، واختطفت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وعينت إدارة تابعة لها.