شكرا لبحثكم عن خبر السفير الأمريكي : قلق ادارة الولايات المتحدة من دور إيران المزعزع لاستقرار اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل وناقش معه مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والجهود المشتركة لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، إضافة إلى القضايا المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض والدعم الأمريكي المساند للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء، جهود الحكومة مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في المجالات الخدمية والاقتصادية، وما أنجزته من التزاماتها في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والدعم الدولي المطلوب لمساندة الحكومة والشعب اليمني.. مؤكدا التزام الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ جميع ما يخصها في الاتفاق، والعمل بجدية على تجنيب مؤسسات الدولة من ان تصبح تحت نفوذ اية اطراف خارج السلطة الشرعية وجعلها بعيدة عن مساحات الصراع.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ما حققته الحكومة خلال 3 أشهر من تواجدها في عدن بموجب استحقاقات اتفاق الرياض على صعيد تطبيع الأوضاع والتخفيف من القلق الشعبي حيال الجانب الأمني والخدمية، والدفع بعجلة التنمية وعودة مؤسسات الدولة للعمل بالإمكانيات والموارد المتاحة.. معبراً في هذا الصدد عن الشكر والتقدير للجهود الأخوية التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتوصل للاتفاق والدفع لتنفيذه بهدف توحيد الصف ورص الصفوف لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وتطرق رئيس الوزراء الى التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية واستمرارها في رفض كل فرص الحل السياسي بتوجيهات من داعميها في طهران التي تحرك ادواتها في المنطقة لتخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها.. مشيرا الى ان استمرار تهريب النظام الايراني للأسلحة إلى المليشيات الحوثية يعد انتهاكا سافرا للقرارات الدولية، ما يحتم ردع هذه التصرفات وفرض عقوبات صارمة على طهران للكف عن تدخلاتها واصرارها على تصدير الإرهاب والفوضى.

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وأضاف "نشيد بقيام البحرية الامريكية بضبط سفينة تحمل شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى مليشيا الحوثي، ما يستدعي إجراءات رادعة ضد تمرد هذا النظام وتدخله في زعزعة استقرار اليمن، ويعد تصعيد ايراني لتعويض الضغط على ادواتهم اثر مقتل سليماني استمراراً لدور ايران التخريبي" ..

من جانبه أشاد السفير الأمريكي لدى اليمن، بجهود الحكومة وما أنجزته خلال الفترة السابقة وفعاليتها في عدن.. وحث جميع الأطراف على الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره المدخل لحل الازمة اليمنية والوصول لسلام دائم.

وأشار إلى أن احتجاز البحرية الأمريكية لسفينة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين يؤكد قلق الإدارة الأمريكية من دور إيران المزعزع لاستقرار اليمن، والمنطقة.. لافتا إلى أن ذلك إضافة إلى كونه مخالفة وانتهاك للقرارات الأممية، فإنه يكشف دور إيران الخارجي وسعيها في تقويض أمن اليمن.

وأكد السفير هينزل حرص الولايات المتحدة الامريكية كل الحرص على إيقاف الدعم الإيراني للحوثيين.. مجدا دعم بلاده للشرعية ولإحلال السلام في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.